Adana’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını kritik seviyelere düşürdü. Büyük ölçüde tarımsal alanlarda kullanılan suyun azalması, üretimde verim kaybına yol açtı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, küresel ısınmanın en önemli sorunlarından birinin su kıtlığı olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl aşırı sıcaklar meyvelerde yanmalara neden oldu. Kuraklık nedeniyle yeterli sulama yapılamadı, verim düşüşü bekleniyordu. Şubat ayında yaşanan zirai don meyve tutumunu olumsuz etkiledi, ardından gelen su kısıtlaması kışlık sebze ve tarla bitkilerinde de üretim kaybına yol açtı. Mısır gibi çok su isteyen bitkilerde sulama sayısına sınırlama getirildi. Bu durum tarımı ve güvenilir gıdaya erişimi zorlaştırdı” dedi.

“Adana’nın suyu bitiyor”

Çukurova’daki su kaynaklarının hızla azaldığını belirten Tayakısı, geçmişte bölgenin başlıca ürünü olan pamuğun ekonomik nedenlerle yerini mısıra bıraktığını söyledi. “1990’larda Çukurova’da 2 milyon 850 bin dekar pamuk ekiliyordu, bugün bu rakam 180 bin dekara düştü. O dönemde ‘Adana’nın suyu bitmez’ deniyordu ama bugün Adana’nın suyu bitiyor” diyen Tayakısı, Seyhan Nehri kollarındaki suyun, barajlardaki gerçek durumu yansıtmadığını ifade etti.

Kapalı sulama sistemine geçiş şart

Açık kanal sulama yöntemlerinin büyük su kayıplarına yol açtığını söyleyen Tayakısı, “Basınçlı ve kapalı devre sulama sistemlerine geçilmeli. Damla sulama, yağmurlama veya yer altı sızdırma sistemleriyle su kontrollü kullanılmalı. Bu yatırımlar maliyetli olduğundan, devletin hibe ve sübvansiyon desteği sağlaması şart. Böylece hem tarlaya su taşırken kayıplar önlenir hem de su tüketimi azaltılır” dedi.

Tayakısı, üreticilerin suyu daha verimli kullanmaları için eğitilmesi gerektiğini, desteklemelerin artırılması halinde tarımsal üretimde su yönetiminin güçleneceğini vurguladı.