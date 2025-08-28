Döşemealtı ilçesinde bulunan ve tarih boyunca birçok medeniyete hayat veren Kırkgöz Göleti, 2022 yılında “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından koruma amacıyla göletin üst kısmı kapatılıp kamera sistemi kurulsa da, bazı bölgelerde tellerin aşılmasıyla izinsiz girişler devam ediyor.

Dalışta atık manzarası

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’nun gerçekleştirdiği dalışta, göletin berrak sularının altında cam şişeler, plastik ambalajlar ve poşetler görüntülendi. Gökoğlu, “Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri ancak insana yakışır şekilde kullanılmıyor. Ne getiriliyorsa suya atılıyor” dedi.

“Antalya’yı Antalya yapan yerlerden biri”

Kırkgöz’ün tarihsel ve ekolojik önemine vurgu yapan Prof. Dr. Gökoğlu, “Burası Antalya’ya hayat veren, yeşilini koruyan bir kaynak. Önlemler alınsa da insanlarımız burayı mahvetmiş. Böyle devam ederse çöplüğe dönüşür” ifadelerini kullandı.

Yeraltı sularına ve denize etkisi

Kırkgöz sularının yer altındaki düdenlerden geçerek 25 kilometre sonra Düden Şelalesi’ne ulaştığını, bir kısmının ise farklı noktalardan yüzeye çıktığını belirten Gökoğlu, “Kırkgöz’ün kirlenmesi, Antalya’nın yer altı sularının ve Düden’in kirlenmesi demek. Son yıllarda tatlı su kirliliği artıyor, bu durum denizleri de etkiliyor” diye konuştu.