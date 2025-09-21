Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultay’da, Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla gerçekleştirilen kurultayda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlendi.

Blok liste ile seçim yapıldı

Kurultayda, “hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanan güven tazeleyici oylamanın ardından PM ve YDK seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılmasına karar verildi. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Bu karar, delegelerin onayını alarak kurultayın seyrini belirledi.

Özgür Özel tekrar Genel Başkan

Genel başkanlık seçiminde tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835’inin tamamını alarak bir kez daha CHP Genel Başkanı oldu. Delegelerin büyük desteğini alan Özel, böylece liderliğini tescillemiş oldu.

İzmir’den listeye giren isimler

Parti Meclisi seçimlerinde İzmir damgasını vurdu. İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan PM listesinde yer alırken, eski milletvekili Selin Sayek Böke de Parti Meclisi’ne girdi. Ayrıca İzmir’den Özkan Tice ve Ekincan Aksoy Yüksek Disiplin Kurulu’na seçildi. İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise Bilim Kurulu’ndan tekrar PM üyeliğine dahil oldu.

Parti Meclisi’nin yeni kadrosu

Kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleri şu şekilde:

Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Ay Döner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Sercan Çığgın, Meryem Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkın Deniz Aslanı, Semra Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Nazan Güneysu, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Berna Özgül, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun yeni üyeleri

Kurultayda belirlenen Yüksek Disiplin Kurulu asıl listesi ise şöyle:

Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Harika Taybilli, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal.

CHP’de yeni dönem

Özgür Özel’in yeniden genel başkanlığa seçilmesiyle birlikte CHP’de yeni dönem resmen başlamış oldu. Blok liste yöntemiyle belirlenen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, partinin önümüzdeki dönemdeki siyasi yol haritasında belirleyici olacak.