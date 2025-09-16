Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire Olağan İlçe Kongresi, Hangar Çok Amaçlı Salonu’nda başladı. Mevcut İlçe Başkanı Gürol Soyuer, kongrede tek aday olarak yer alıyor.

TUTUKLU BAŞKANLARA ÖZEL OTURMA DÜZENİ

Kongrede, tutuklu olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için özel oturma alanı ayrıldı.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da kongreye katıldı.

Parti delegeleri, sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Sandıktan çıkan sonuç ile Tire CHP İlçe Başkanlığı belirlenecek.

İYİ PARTİ'DEN KONGREYE ZİYARET

Öte yandan dikkat çeken bir gelişme daha oldu. İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Ela Ekici, kongreye katılım sağladı ve başarılar diledi.

Divan başkanlığını Eski İzmir Milletvekili Musa Çam'ın yaptığı kongrede tek aday olarak yarışı sürdüren Gürol Soyuer'in listesi belli oldu. Şu şekilde;