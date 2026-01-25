Son Mühür- Tire’nin önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan 25. Geleneksel Tire Deve Güreşi Festivali, yaşanan gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Tire Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festivalin planlanan tarihte gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan sağlığını korumaya yönelik uygulanan karantina tedbirlerinin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, ilgili kurumların değerlendirme ve onay süreçlerinin henüz tamamlanamadığı vurgulandı.

Açıklamada, hayvan sağlığının korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve tüm paydaşların festivale sorunsuz şekilde katılımının önemine dikkat çekilerek, resmi izin ve onay süreçleri tamamlanana kadar festival programının ileri bir tarihe alındığı ifade edildi.

Tire Belediyesi, şap karantinasının kaldırılması ve gerekli izinlerin alınmasının ardından 25. Geleneksel Tire Deve Güreşi Festivali’nin aynı coşkuyla gerçekleştirileceğini, yeni tarihin ise kamuoyuna ayrıca duyurulacağını bildirdi.