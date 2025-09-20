Son Mühür/Merve Turan- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak gelir elde etmeye çalıştığı öne sürülen babanın emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan açıklama
Bakanlık, bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapmanın gerekli görüldüğünü belirtti.
Emniyet ekipleri harekete geçti
Açıklamada, görüntülerdeki çocuğun bulunduğu adresin emniyet birimlerince tespit edilmesinin ardından ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiği ifade edildi.
Çocuk devlet korumasına alındı
Söz konusu görüntülerde yer alan çocuğun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alındığı ve uzman ekipler tarafından psikososyal destek sürecinin başlatıldığı aktarıldı.
Hukuki süreç takip edilecek
Bakanlık, gözaltına alınan şahıs hakkında dava sürecine müdahil olacaklarını ve gerekli cezai işlemlerin titizlikle takip edileceğini vurguladı.