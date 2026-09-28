TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı sorusunun fitilini ABD ateşledi. Alabama Başsavcılığı 25 Eylül'de TikTok ve ana şirketi ByteDance ile uzlaşmaya vardı, çocuk kullanıcılar için günlük iki saat sınırı gibi sıkı kurallar geldi. Haber Türkiye'ye ulaşınca iş karıştı.

Kafa karışıklığının bir yerli nedeni de var. Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan kanunun uyum süresi 1 Kasım'da doluyor.

TikTok Türkiye'de kapatılacak mı?

Şu an için hayır. TikTok'un belirli bir tarihte tüm kullanıcılara kapatılacağını gösteren resmi bir karar, mahkeme kararı ya da BTK duyurusu bulunmuyor. Bazı kullanıcıların yaşadığı video yükleme ya da akış yenileme sorunları teknik arızalardan kaynaklanıyor olabilir.

Meclis tarafında da tam yasak gündemde değil. 2024'te verilen ve TikTok'taki bazı içeriklere erişim engeli ile hesapların telefon numarasıyla eşleştirilmesini öngören kanun teklifi hâlâ komisyonda bekliyor, yasalaşmadı.

Sosyal medyadaki tarih iddiaları ve gerçekler

Paylaşımlarda iki tarih öne sürülüyor. Birinin dayanağı yok, diğeri ise bambaşka bir düzenlemeyle ilgili.

İddia Gerçek durum TikTok 10 Ekim'de kapanacak Doğrulanmış resmi bir karar yok TikTok 1 Kasım'da kapanacak 1 Kasım, 15 yaş altı kısıtlamasına uyum süresinin dolduğu tarih, tam kapanma değil Alabama kararı Türkiye'yi de kapsıyor Hayır, uzlaşma yalnızca Alabama eyaletindeki çocuk kullanıcılar için geçerli BTK erişim engeli getirdi BTK'nın güncel duyurularında böyle bir karar yok

1 Mayıs 2026'da yürürlüğe giren kanun, sosyal ağ şirketlerine yaş doğrulama ve çocukları koruma yükümlülükleri getirdi. TBMM'nin 16 Temmuz tarihli komisyon tutanağına göre şirketlere tanınan altı aylık uyum süresi 1 Kasım 2026'da bitiyor. Yani o tarihten sonra değişiklik yalnızca 15 yaş altındakileri etkileyecek, yetişkinler için TikTok açık kalacak.

Alabama'daki uzlaşmanın ayrıntıları

Alabama, TikTok'un çocukları uygulamada uzun süre tutacak şekilde tasarlandığını öne sürerek dava açmıştı. Taraflar mahkeme kapısında el sıkıştı. Uzlaşmaya göre şirket 100 milyon dolar ödeyecek, bazı şartlara bağlı olarak bu rakam daha da yükselebilecek.

Çocuk kullanıcılar için günlük iki saatlik kullanım sınırı, gece ve okul saatlerinde erişim kısıtlaması ve daha güçlü ebeveyn denetimi uygulanacak. Bildirimler, kişiselleştirilmiş akış ve kozmetik filtreler de yeni kurallara tabi olacak. Ancak bu kararlar eyalet sınırında bitiyor, Türkiye'deki kullanıcılara yansımıyor.