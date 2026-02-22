Son Mühür- Şah Pehlevi rejiminin devrildiği 1979 yılından bu yana İran İslam Cumhuriyeti en zor sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.

Humeyni'nin ölümünün ardından iktidarı ele geçiren Ali Hamaney'in ABD'nin baskısı karşısında atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Hamaney'e suikast de gündemde...



Pentagon'un ABD Başkanı Trump'a sunduğu dört maddelik İran planında rejimin lideri Ali Hamaney ve veliahtı gözüyle bakılan Mücteba Hamaney'in de hedef alınabileceği ortaya çıkmıştı.

Hamaney'in, ABD'nin artan baskısına karşı İran'ın fiili liderliğini Ocak ayından bu yana Ali Larijani'ye devrettiği öne sürüldü.

The New York Times’a göre, Hamaney Ocak’taki huzursuzluktan bu yana Larijani’ye ülkeyi yönetmesini talimat verdi ve Hamaney’in kendisinin ortadan kaldırılması durumunda bile İslami Cumhuriyetin hayatta kalmasını sağlamasını ona yönlendirdi.

NYT'ye göre ayrıca, Hamaney’in bizzat atadığı her askeri ve hükümet komuta pozisyonu için kapsamlı bir haleflik planı hazırladığı bildirildi.



Ali Lerijani kimdir?



68 yaşındaki Ali Lerijani, Ali Hamaney'e en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Sekreterliğini yapan Lerijani, 1980'lerde İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları'nda üst düzey subay olarak görev aldı, savaşta önemli roller üstlendi.

Irak doğumlu olan Lerjani 1961'de İran'a dönmüştü.

Babası Ayetullah Mirza Haşim Amoli gibi Şii dünyasında önemli bir din adamı olan Lerijani, Sharif Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve matematik lisans, Tahran Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisans ve doktora yaptı.

