Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'da Hollywood filmlerini aratmayan operasyonla Maduro'yu yakalamasının ardından yeni hedefinin kim olacağı sorusunun cevabı kısa zamanda ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Demir Kubbesi'ne darbe...



Geçtiğimiz Haziran ayında İsrail'le girdiği 12 günlük savaşın yaralarını sarmak için mücadele veren İran, ABD donanmasının üçte birini aşan bir güçle çevrelenmiş durumda.

1979'dan bu yana iktidarda olan Molla rejiminin en kritik sınavlarından biriyle karşı karşıya kaldığı süreçte ABD'nin en önemli vurucu gücü olan uçaklarına dev uçak gemileri ev sahipliği yapıyor.

Gerald R. Ford'u da gönderdi...



Bölgeye önce Abraham Lincoln uçak gemisini gönderen Trump, bir sonraki hamlesinde bu kez elindeki en büyük uçak gemisi olan Gerald R. Ford'u Akdeniz'e göndermekle attı.

İran'ın, ''Bana saldırı olursa komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alırım'' çıkışının ardından ABD uçak gemilerinin önemi daha da artmış durumda.

İran'ın gözü uçak gemilerinde...



12 gün savaşında İsrail'in Demir Kubbesi'ni delik deşik eden balistik füzeleriyle dikkati çeken İran'ın, ABD uçak gemilerini batırıp batıramayacağı merak konusu olmuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin,

''Abraham Lincoln ve Gerald R. Ford uçak gemilerinin her ikisi de "nükleer tahrikli" ve on yıllarca kesintisiz su üzerinde kalabilme kabiliyetine sahip. Bu gemiler 90’a yakın hava aracı ve 5 bin personel taşıyabiliyor ve "tepeden tırnağa silahlanmış askeri kaleler" olarak tanımlanıyor'' hatırlatmasında bulundu.

Değil İran, ABD bile batıramaz...



''İranlı savunma ve güvenlik stratejileri uzmanı Mecid Recebi ABD’nin bile kendi uçak gemilerini batıramayacağını" ifade ediyor diyen Dr. Gültekin,

'Recebi, bunu üç teknik nedene bağlıyor:

Gemilerin:

- Çift cidarlı gövde yapısı,

- Hasar alan bölgeyi anında izole eden "bal peteği" tasarımı

- Yan yatmayı engelleyen yedek yüzdürebilirlik sistemleri.

Recebi, bu gemilerin ancak iç kısımlarına yerleştirilen ağır patlayıcılarla kontrollü bir şekilde batırılabileceğini, dolayısıyla "Hard Kill" (sert imha) yönteminin bu ölçekteki yapılar için imkansız olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Recebi gemiyi batırmak yerine onu savaş dışı bırakacak olan "Mission Kill" (görev iptali) kavramının hayati önemde olduğunu dile getiriyor.

Recebi’ye göre uçak gemisinin "uçak fırlatma, indirme ve yönlendirme" görevlerini engellemek, gemiyi batırmakla aynı stratejik sonucu doğuruyor'' değerlendirmesinde bulundu.