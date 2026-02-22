Son Mühür- İran'ın 1979'dan bu yana yönetimde olan Molla rejimi, 47 yıllık geçmişinin en kritik sınavlarından biriyle karşı karşıya.

ABD Başkanı Trump'ın '10 gün süre verdiği' İran'a yönelik askeri bir harekat için düğmeye basıp basmayacağından çok ne zaman basacağı tartışılıyor.

Liderlere suikast planı...



Pentagon'un Trump'a İran için 4 maddelik bir plan sunduğu öğrenilmişti.

Buna göre,

-Diplomatik bir uzlaşı

- Sınırlı bir askeri vuruş

- Rejim değişikliği odaklı geniş bir operasyon

-Liderlere yönelik suikast seçenekleri masada, Trump'ın vereceği kararı bekliyor.

İran'ın potansiyel lideri...



İran konusunda uzman olan Dr. Savash Porgham,

''Axios’a göre, Trump’a sunulan seçenekler arasında İran Rehberi Ali Hameney ve oğlunun öldürülmesi de var'' hatırlatmasında bulunarak,

''Hameney’in dört oğlu ve iki kızı var. En güçlü oğlu ikinci oğlu olan Mücteba Hameney ve kendisi babasının veliahtı olarak görülüyor. Askeri, siyasi, ekonomik, istihbarat vs. ülkenin her konusundaki yönetime dahil olan çok güçlü biri'' bilgisini paylaştı.

''Mücteba Hamaney'in toplumsal olayları bastırmada da Devrim Muhafızları’nı sevk ve idare edebilen biri'' olduğuna dikkat çeken Dr. Porgham,

''Dolayısıyla eğer Hameney’nin oğullarından birine suikast yapılacaksa bu isim kesinlikle Mücteba Hameney’dir'' açıklamasında bulundu.