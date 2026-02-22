Son Mühür- Avustralya vatandaşı olan ve şu anda Suriye'de IŞİD kamplarında bulunan kadın ve çocukların bundan sonraki durağının neresi olacağı sorusu Avustralya'da siyasi bir krize kapı araladı.

Suriye'nin kuzeyindeki kamptan Pazartesi günü serbest bırakılan 34 kadın ve çocuk , teknik nedenlerden dolayı tekrar gözaltı merkezine geri gönderildi. Grubun, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin itirazlarına rağmen, önce Şam'a, ardından da Avustralya'ya dönmesi ihtimali masadan kalkmış değil.



Biz bunu yapmıyoruz...



İçişleri Bakanı Tony Burke Avustralya Yayın Kurumu televizyonuna verdiği demeçte Sunday Telegraph'ta yer alan bir haberde öne sürülen iddiaları reddederek, "O raporda, bir geri gönderme operasyonu yürüttüğümüz iddia ediliyor. Biz bunu yapmıyoruz," dedi.

Albanese kapıyı kapatmıştı...



Avustralya İşçi Partisi lideri Başbakan Anthony Albanese, bu hafta yaptığı açıklamada hükümetinin grubun Avustralya'ya dönmesine yardımcı olmayacağını söylemişti.

Şüpheli IŞİD militanlarının akrabalarının geri dönüşü, Avustralya'da siyasi bir mesele haline geldi ve bu durum, Pauline Hanson liderliğindeki sağcı, göçmen karşıtı One Nation partisinin popülaritesinde bir artışa yol açtı.

Avustralya'da terör örgütü olarak listelenen IŞİD'e üye olmak 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilmektedir.

