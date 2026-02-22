Son Mühür - NASA Direktörü Jared Isaacman, X üzerinden yaptığı açıklamada Artemis II görevine yönelik testler sırasında roket sistemindeki helyum akışında kesinti tespit edildiğini duyurdu. Sorunun hatalı bir filtre, vana ya da bağlantı plakasından kaynaklanabileceğini belirten Isaacman, etkilenen bölümün incelenip onarılabilmesi için roketin Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Isaacman, bu gelişme nedeniyle Artemis II görevinin mart ayında gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, fırlatmanın onarım çalışmalarının sonucuna bağlı olarak nisan ayının başına veya sonuna ertelenebileceğini kaydetti.

Artemis programı nedir?

NASA, Ay’a dönüş projesi olarak bilinen “Artemis Programı” kapsamında astronotları yeniden Ay’a göndermeyi hedefliyor. Programın ilk aşaması olan “Artemis I”, Orion uzay aracının Ay yörüngesinde bir tur atmasının ardından Aralık 2022’de Dünya’ya dönüşüyle tamamlanmıştı. Orion’un ilk mürettebatlı görevi “Artemis II”de ise astronotların Ay’a iniş yapmadan bir uçuş gerçekleştirip Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

Yaklaşık 10 gün sürmesi öngörülen görev, uzay aracına ilişkin güvenlik endişeleri ile astronot kıyafetleri ve iniş araçlarıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle önce 2025’in sonlarına ertelenmişti. Daha sonra NASA, kapsülde ortaya çıkabilecek teknik riskler nedeniyle Artemis II’nin Eylül 2025’te planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına kaydırıldığını, 2026’da Ay’a inişi hedeflenen Artemis III misyonunun ise 2027’ye ertelendiğini duyurdu. Öte yandan NASA, 2021 yılında İnsanlı İniş Sistemi’nin (HLS) geliştirilmesi için SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı.