Son Mühür/Merve Turan- Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 21 Aralık 2025’te yapılacak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğunu açıkladı. İşler, Ege Bölgesi’nin turizmde hak ettiği paya ulaşması ve küresel ölçekte daha güçlü temsil edilmesi amacıyla adaylık kararı aldığını belirtti.

“Ege masada güçlü temsil edilmeli”

Adaylık gerekçelerini paylaşan Mehmet İşler, ETİK, TÜROFED ve bölge turizmcilerinden gelen yoğun talep doğrultusunda bu kararı aldığını ifade etti. Ege ve İzmir’in hem Türkiye hem de dünya turizm pastasından aldığı payın mevcut potansiyelin gerisinde kaldığını vurgulayan İşler, TGA’nın Türkiye turizminin uluslararası vitrini olduğunu, ancak Ege’nin sağladığı katkı oranında destek alamadığını dile getirdi.

Tanıtım bütçelerinin Antalya ve İstanbul’un gerisinde kaldığını, uluslararası kampanyalar ile dijital reklamlarda Ege odaklı çalışmaların yetersiz olduğunu belirten İşler, bu durumun bölgenin marka değerini ve büyüme hızını olumsuz etkilediğini kaydetti. Ege’nin deniz, kültür, doğa, gastronomi ve spor turizmi çeşitliliğinin TGA stratejilerinde yeterince yer bulamadığını ifade eden İşler, yerelde üretilen projelerin merkez yönetime etkin şekilde aktarılamadığını söyledi.

“Ege’nin turizm gücü parçalı görünüyor”

İşler, Ege Bölgesi’nde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin bütünleşik bir yapıya kavuşamadığına dikkat çekti. İzmir, Çeşme, Kuşadası, Foça, Selçuk ve Bergama gibi destinasyonların ayrı ayrı hareket ettiğini belirten İşler, bu durumun Ege’nin turizm gücünü parçalı gösterdiğini ifade etti. TGA bünyesinde Ege için ortak akla dayalı bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Spor, kültür, gastronomi ve sürdürülebilirlik temalarının yeterince öne çıkarılamadığını belirten İşler, yüksek harcama potansiyeline sahip ABD, Kanada, Kuzey Avrupa ve Uzak Doğu pazarlarına yönelik çalışmaların sınırlı kaldığını söyledi. Bu tablonun, gelirin düşük bütçeli paket turlarla sınırlı kalmasına yol açtığını ifade etti.

12 ay turizm ve yeni pazar hedefi

Ege ve İzmir’in markalaşma sürecinde dijital tanıtım eksiklikleri bulunduğunu kaydeden İşler, uluslararası uçuş ağının yetersizliği ve tematik ürün çeşitliliğinin markalaşamamasının 12 ay turizm hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti. Bu başlıkların sektörün uzun süredir çözüm aradığı temel konular arasında yer aldığını söyledi.

“Ege için özel bütçe ve ortak marka”

Mehmet İşler, TGA Yönetim Kurulu’na seçilmesi halinde Ege Bölgesi için özel bir bütçe havuzu oluşturulacağını, Ankara’da “Ege Masası” kurulacağını ve bölge projelerinin buradan takip edileceğini açıkladı. İzmir ve Ege’yi kapsayan ortak bir turizm markası altında tüm destinasyonların birleştirileceğini belirten İşler, TGA destekli 12 ay turizm hedefi doğrultusunda spor turizmi, gastronomi, şarap rotaları, sağlık ve SPA, kültür ve tarih temalı projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Charter ve havayolu destek programlarıyla Ege’ye 10 yeni uluslararası hattın kazandırılması için çalışılacağını kaydeden İşler, bölgede dijital bir pazarlama üssü kurulmasının da hedefler arasında yer aldığını söyledi. Ayrıca Ege Turizmi için bir TGA İstişare Kurulu ile tüm projeleri kapsayan ortak bir proje bankası oluşturulacağını belirtti.

İşler, “Ege’nin hak ettiği payı almasını sağlamak, bu gücü doğru şekilde dağıtmak ve bölgeyi dünyaya daha etkin biçimde açmak amacıyla adayım” dedi.