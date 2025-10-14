Son Mühür - Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılması, yeni yönetimin Samandıra’da başlattığı kapsamlı değişim sürecinin ilk adımı olarak değerlendirildi. Ancak tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin bu karara karşı büyük bir şaşkınlık yaşadığı bildirildi.

Puan kaybına tepki göstermiş

Milli takım kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan İrfan Can Kahveci’nin, kadro dışı bırakılma kararını hastanede öğrendiği ve yakın çevresine, “puan kaybına tepki gösterdiğini, ancak bunun her takımda yaşanabilecek bir tartışma olduğunu” söylediği aktarıldı. Karara saygı duyduğunu belirten Kahveci, bunun kendisi için “yanlış” bir karar olduğunu dile getirdi. Deneyimli futbolcu, “Soyunma odasında yaşanan tartışmalar aile içi meselelerdir ve aile içinde çözülür. Kadro dışı kalacak kadar büyük bir olay yaşanmadı.” sözleriyle tepkisini ifade etti. Kulüp kaynaklarına göre, Fenerbahçe’de başlayan bu değişim sürecinin önümüzdeki günlerde yeni adımlarla devam etmesi bekleniyor.