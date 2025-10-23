Son Mühür - Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025’in üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %12 artışla 28,1 milyar dolara yükseldi. 2024’ün üçüncü çeyreğinde gelir 25,2 milyar dolar olmuştu. Ancak Tesla’nın net karı aynı dönemde %37 azalarak 1,4 milyar dolara geriledi; geçen yılın üçüncü çeyreğinde net kar 2,2 milyar dolardı. Ayrıca, hisse başına kar 2024’te 62 sent iken, bu yıl 39 sente düştü. Gelir beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, net kar piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Teslimat sayıları arttı

Tesla, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 447 bin 450 araç üretirken, teslimatlarını 497 bin 99 adede yükseltti. Bu dönemde üretim yıllık bazda %5 azalmasına karşın, teslimatlar %7 oranında arttı.