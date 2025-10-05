Son Mühür- Otomobil dünyasının 1.25 Trilyon dolarlık değeriyle en pahalı markası konumunda olan Tesla, 7 Ekim tarihinde yapacağı sürprizle şimdiden merak uyandırmayı başardı.

Çok daha kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen Elon Musk'ın öncülüğünde Japon otomotiv devi Toyota'dan dört kat, Alman otomotiv devi Volkswagen'den beş kat daha değerli bir şirket haline gelen Tesla, yeni bir model çıkartma sinyalleri veren bir paylaşımıyla dikkat çekmeyi başardı.

Tesla logolu mesaj...



Tesla Türkiye'nin resmi hesabından paylaşılan ve ''7 Ekim 2025... Geliyoruz'' ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Tesla logolu dönen bir türbinin yer aldığı görüldü.

Teknoloji devi şirketin Model Y'nin yeni bir varyantının veya sürpriz bir teknolojik atılımın sinyallerini verip vermediği merak konusu oldu.

Şirket çift motorlu Model Y Performance'ı ABD'de, Cybertruck'ı ise Katar ve Suudi Arabistan'da piyasaya sürmüştü.



Musk: Araba sanki canlıymış gibi...



Elon Musk, Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) V14 sürümünün 6 Ekim günü yayınlanacağını duyurmuştu.

Musk'ın, V14.2'nin "araba sanki canlıymış gibi hissedecek" tanımlaması sonrası merakla beklenen açıklama son dakikada tespit edilen bir hata gerekçe gösterilerek 6 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

