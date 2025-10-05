Denizli sanayisinin rekabet gücünü artırmak, üretimde verimlilik ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla kurulan Denizli Model Fabrika, 7 Ekim 2025 Salı günü resmen hizmete açılıyor. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılacak.

Aynı program kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneş Enerjisi Santrali’nin de temeli atılacak.

"Bir ‘öğren-dönüş’ merkezi"

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Model Fabrika’nın kentin sanayi ekosistemi için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, “Model Fabrika, Denizli sanayisinin geleceğine yön verecek bir adım. İşletmelerin verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijital-yeşil dönüşüm alanlarında gelişmesini sağlayacak bir ‘öğren-dönüş’ merkezi olarak öne çıkıyor” dedi.

Gerçek üretim ortamına bire bir benzeyen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek Model Fabrika’da, sanayicilerin yalın üretim, otomasyon, dijitalleşme ve veri analitiği gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazanacağı belirtildi.

Kasapoğlu, fabrikanın yalnızca işletmelere değil, aynı zamanda Denizli’nin genel ekonomik yapısına da katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu merkez, sanayiye yeni bir ivme kazandırarak bölge ekonomisini geleceğe taşıyacak” diye konuştu.