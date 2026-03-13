Son Mühür- İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, afetlere karşı dirençli bir kurum kültürü oluşturma vizyonu doğrultusunda, kritik bir hazırlık sınavından daha başarıyla geçti. "01–07 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen tahliye tatbikatı, personelin olası bir sarsıntı anında sergileyeceği refleksleri test etmeyi ve güvenlik protokollerini pekiştirmeyi amaçladı. Sivil Savunma Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) liderliğinde organize edilen uygulama, müdürlüğe bağlı tüm birimlerin aktif katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyona dönüştü.

Afet farkındalığında uygulamalı eğitim dönemi

Tatbikatın uygulama safhası, gerçeği aratmayan bir senaryo üzerine inşa edildi. Olası bir deprem sarsıntısını temsil eden alarm sesinin duyulmasıyla birlikte, kurum personeli önceden belirlenen acil durum eylem planlarını devreye soktu. Panik dalgasının oluşmasına izin verilmeden gerçekleştirilen bu süreçte, çalışanlar kendilerine tanımlanan tahliye güzergâhlarını kullanarak binayı sistematik bir biçimde terk etti. Eğitimin odak noktasını oluşturan "doğru tahliye yöntemleri", personelin izdihama yol açmadan ve güvenli çıkış noktalarını en verimli şekilde kullanarak dışarı çıkmasıyla başarıyla tamamlandı.

Güvenli toplanma alanlarında kusursuz koordinasyon

Bina tahliyesinin ardından tüm personel, yerleşkenin güvenli noktası olarak belirlenen toplanma alanlarında bir araya geldi. Tatbikat süresince sahada aktif görev alan AKUB ve uzman ekipler, personelin her adımını yakından gözlemleyerek koordinasyon kalitesini ölçümledi. Olası bir afet anında müdahale süreçlerinin ne kadar etkin yürütülebileceğini analiz etmeyi hedefleyen bu uygulama, personelin riskleri minimize etme konusundaki becerilerini de ortaya koydu. Süreç sonunda yapılan saha değerlendirmelerinde, birimler arası iletişimin ve tahliye hızının standartlara uygunluğu onaylandı.

Kurumsal güvenlik kültürü

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, afet hazırlığının sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmaması gerektiğini, bu bilincin ancak pratik uygulamalarla kalıcı hale gelebileceğini vurguladı. Kurumda yerleşik bir acil durum kültürü inşa etmenin hayati önem taşıdığı belirtilirken, personelin can güvenliğini en üst seviyede tutacak bu tür tatbikatların periyodik aralıklarla yinelenmeye devam edeceği ifade edildi. Eğitim camiası içinde farkındalığı artırmayı hedefleyen bu çalışmaların, sadece kurum personelini değil, dolaylı yoldan tüm toplumu afetlere karşı daha hazırlıklı kılan bir model teşkil ettiği kaydedildi.

