Son Mühür - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emeklilere her yıl iki bayramda verilen bayram ikramiyesi yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen tutarın bu yıl artırılabileceği konuşulurken, özellikle yüzde 25’lik zam ihtimali üzerinde duruluyor. Bu nedenle 2026 yılında emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Öne çıkan 2 rakam

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmasa da, hükümetin 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesini 4 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltme seçeneği üzerinde çalışma yaptığı öne sürülüyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 10 bin TL ikramiye alacağı, bunun da mevcut tutara göre yaklaşık yüzde 25’lik bir artış anlamına geldiği belirtiliyor. Kulislere yansıyan bilgilerde 5 bin 500 TL gibi farklı rakamlar da konuşulsa da bu seçeneğin zayıf olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan ikramiyenin yüzde 50 artışla 6 bin TL’ye çıkarılması senaryosunun bütçe dengeleri açısından zor olduğu ifade ediliyor. İkramiyenin 5 bin TL’ye yükseltilmesi durumunda 17 milyonu aşkın emekliye yapılacak ödemelerin iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL ek maliyet oluşturacağı hesaplanırken, 6 bin TL’lik artışta Hazine’ye ek yükün 70 milyar TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. Bu nedenle en güçlü ihtimal olarak 5 bin TL seçeneği öne çıkıyor.

Ne zaman açıklanacak?

2026 yılı emekli bayram ikramiyesi tutarının şubat ayı içinde açıklanması beklenirken, kararın netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı yeni ikramiye miktarı da kesinlik kazanacak.