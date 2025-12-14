Son Mühür- Hollanda Amsterdam merkezli yapay zeka alt yapı şirketi Nebıus, Finlandiya ve Fransa yatırımlarını gölged bırakacak yeni bir hamle için harekete geçti.

Şirketin, Independence-Missouri’de 398 dönüm arazi satın aldığı ve burada 8-10 binaya kadar büyüyebilecek, milyarlarca dolarlık yatırım ve yaklaşık 800 MW kapasiteye sahip bir AI veri merkezi kampüsü planladığı öğrenildi.

Bu, Nebius'un ABD’de tamamen kendi inşa edip işleteceği ilk veri merkezi olacak.

Indepence daha önce alt yapı eksiklikkeri nedeniyle Meta ve Google'un da aralarında bulunduğu dört dev yatırımı kaybetmişti.

2 milyar dolarlık yatırım...



Kansas City Business Journal, 2 milyar doları aşması beklenen projenin enerji planının onaylandığı duyurdu.

Önce 225 MW doğalgaz tesisi, ardından 800 MW genişlemesinin ele alınacağı belirtilen haberde, Nebius ikinci faz için enerji alım anlaşmasını değerlendiriyor.



Nihai saha kararı Q1’de bekleniyor. Anlaşmalar gerçekleşirse Nebius'un 2027’de devreye girmesi ve kademeli büyümesi öngörülüyor.'' bilgisi paylaşıldı.

Dünyanın en deeğrli şirketi Nvidia'nın partneri olan Nebıus, yapay zeka bulut hizmeti sunuyor.

Şirketin Finlandiya'daki süper bilgisayarı ISEG'in Avrupa'nın en büyüğü olduğu belirtiliyor.