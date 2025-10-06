Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hem karşılaşmanın genel değerlendirmesini yaptı hem de VAR kararlarına ve hakem yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

“Maç iyi bir mücadeleye sahne oldu”

Yüksel Yıldırım, mücadelede iki takımın da kazanmak için sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyordu ama sonuçta iyi bir mücadele oldu. Beraberlik kötü değil. Her iki takım da birer puanı paylaştı. Ancak maçın geneline baktığımızda Samsunspor bir tık daha galibiyete yakın olan taraftı diyebilirim.”

Yıldırım, takımının oyun disiplininden memnun olduğunu ve özellikle ikinci yarıda daha fazla pozisyon ürettiklerini vurguladı.

“VAR kararı kafa karıştırdı”

Başkan Yıldırım, iptal edilen gol pozisyonuna da değinerek, kararın nedenini tam olarak anlayamadıklarını söyledi:

“Maçta iki kez hakem VAR’a gitti. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Bizim ekranlardan gördüğümüzde pozisyonda top Fenerbahçeli oyuncunun eline çarpıyor. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü sadece bir kez gösterdi, farklı açılardan göstermedi. Nedenini bilmiyoruz. Hakem VAR’da çok uzun süre bekledi, sonra çağrıldı ama neden çağrıldığını anlamadık. Ben VAR’ın ofsayt için hakemi çağırdığına ilk kez şahit oldum.”

Yıldırım, söz konusu pozisyonun maçın seyrini değiştirmiş olabileceğini belirterek, “Umarım bu karar maçın skoruna etki etmemiştir” dedi.

“İstanbul takımları korunuyor”

Samsunspor Başkanı, maçta verilmediğini iddia ettiği penaltı pozisyonu üzerinden hakemlerin çifte standart uyguladığını öne sürdü:

“İkinci pozisyonda top açıkça rakibin koluna çarptı. Bize göre net penaltıydı. Hakem ‘omuz’ dedi ama televizyonda net şekilde kolun alt kısmına temas ettiğini gördük. Açık bir penaltıydı. Ancak maalesef Anadolu takımları İstanbul’un büyük kulüplerine karşı oynadığında hakemler korumacı davranıyor.”

Yıldırım, aynı pozisyonun İstanbul’da yaşanması halinde kararın farklı olacağını vurguladı:

“Bu pozisyon İstanbul’da bize karşı olsaydı, kesin penaltı verilirdi. VAR bile çağırmazdı. Anadolu takımları sahada eşit muamele görmüyor.”

“Adalet istiyoruz, ayrıcalık değil”

Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un her zaman adil bir yönetim beklentisi içinde olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz hiçbir zaman ayrıcalık istemiyoruz. Tek beklentimiz adaletli bir yönetim. VAR sistemi futbolu adil hale getirmek için var ama bugün yine soru işaretleri oluştu. Bu konunun takipçisi olacağız.”