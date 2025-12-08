Galatasaray’ın ara transfer döneminde Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sezon sonunda Como’ya dönen Alvaro Morata için işler yolunda gitmiyor. Tecrübeli golcü, hem gol bulamıyor hem de son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray serüveni kısa sürdü, yönünü Como’ya çevirdi

2024–2025 ara transfer döneminde Galatasaray’ın büyük umutlarla Milan’dan kiraladığı Alvaro Morata, beklenen süreyi bulamayınca sezon sonunda takımdan ayrıldı ve rotasını Serie A temsilcisi Como’ya çevirdi. Tecrübeli forvet, yeni takımında da istediği çıkışı yakalayamadı.

15 maçta gol yok: Milli takım kapısı kapandı

Como formasıyla 15 maçta süre alan Morata, bu karşılaşmalarda hiç gol atamadı.

Performans düşüklüğü, 33 yaşındaki futbolcuyu hem taraftarın hem teknik heyetin eleştirilerine hedef haline getirdi.

İspanya Milli Takımı’nın da uzun süredir değişmeyen isimlerinden biri olan Morata, Como’daki etkisiz performansı nedeniyle milli takım kadrosunda da yer bulamadı.

Inter maçında sakatlandı: Sahalardan bir ay uzak kalacak

Morata’nın talihsiz sezonu, Inter karşılaşmasında yaşadığı sakatlıkla daha da zor bir dönemece girdi.

Tecrübeli golcü, mücadele sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve kenara alınmak zorunda kaldı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre Morata’nın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Morata’dan ilk açıklama: “Geri döneceğim, ayağa kalkacağım”

Yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Morata, taraftarlara moral veren bir açıklama yaptı:

“Geri döneceğim, ayağa kalkacağım.”

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaşadığı performans düşüşünü ve sakatlığı atlatıp yeniden sahalara güçlü bir şekilde dönmeyi hedefliyor.