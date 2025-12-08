Ancak genç futbolcunun adı, yeşil sahalardaki performansından çok saha dışı olaylarla gündeme geldi. 2025 yılının sonlarında Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adı geçen isimlerden biri oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından "bahis eylemi" nedeniyle cezalandırılan ve adli makamlarca ifadesine başvurulan Cengiz Demir, bu süreçte spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

Cengiz Demir Kimdir ve Nereli?

Cengiz Demir, 18 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda ilgi duyan Demir, 2013 yılında Meydan Gençlikspor altyapısında lisanslı olarak futbola adım attı. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, aynı yıl Antalyaspor altyapısına transfer oldu ve gelişimini burada tamamladı. 1.86 metre boyundaki sol ayaklı stoper, genç milli takım kategorilerinde de forma şansı buldu.

Profesyonel kariyerine Antalyaspor ile imzaladığı sözleşmeyle başlayan Cengiz, tecrübe kazanması amacıyla çeşitli takımlara kiralandı. Futbolculuk kariyerinde Bodrumspor, Akhisarspor, Kırklarelispor ve Uşakspor gibi takımların formalarını giydi. 2022 yılında ise Süper Lig temsilcisi Hatayspor'a transfer oldu.

Cengiz Demir Hangi Takımlarda Oynadı?

Genç oyuncunun kariyer yolculuğu, kiralık olarak geçirdiği sezonlarla şekillendi. Bonservisi Antalyaspor'da bulunduğu dönemde Bodrumspor ve Akhisarspor'da forma giyen Cengiz Demir, bu süreçte TFF 1. Lig ve 2. Lig seviyelerinde maç tecrübesi edindi. 2022 yazında Hatayspor'a katılan oyuncu, burada da kadro istikrarı yakalamakta zorlandı ve Kırklarelispor ile Uşakspor'a kiralık olarak gönderildi.

2024-2025 sezonu itibarıyla Hatayspor kadrosuna geri dönen Cengiz Demir, Süper Lig mücadelesinde takımına katkı sağlamaya çalıştı. Kariyeri boyunca 50'den fazla resmi maça çıkan oyuncu, savunmadaki sert oyunu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanındı.

Bahis Soruşturması ve Aldığı Ceza Nedir?

Cengiz Demir'in kariyerindeki en büyük kırılma noktası, 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında yaşanan "futbolda bahis ve şike" soruşturması oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 13 Kasım 2025 tarihli toplantısında Cengiz Demir'e "bahis eylemi" gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Bu disiplin cezasının ardından süreç adli boyuta taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla Cengiz Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu gözaltına alındı. Savcılık ifadesinde yasa dışı bahis oynadığı iddialarıyla yüzleşen futbolcu, Türk futbolunda geniş yankı uyandıran bu skandalın merkezindeki isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.