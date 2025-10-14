Son Mühür- Yayına bağlanan bir izleyici, fabrikada erkek çalışanların tek bir soyunma alanında kıyafet değiştirdiğini belirterek şu soruyu yöneltti: “Ben fabrikada çalışıyorum. Fabrika giriş çıkışlarında erkekler olarak tek bir soyunma odasına sahibiz. Herkes orada soyunuyor, iş kıyafetlerini giyiyor. Bu durum mahremiyet açısından bir sakınca oluşturur mu?”

“İnsanoğlu avret yerini örter”

Soruyu “çok önemli” olarak nitelendiren Prof. Dr. Mustafa Karataş, mahremiyetin fıtrata dayalı bir kavram olduğunu vurguladı. Karataş, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanoğlu avret yerlerini örter. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz yasak meyveden yediklerinde çıplak olduklarını fark eder etmez örtünmüşlerdir. Avret yerini bir baba evladına, hatta eşine bile göstermek istemez. İnsan insansa, fıtratı gereği örtünür.”

“Aynı yerde soyunmak haramdır”

Karataş, toplu soyunma alanlarının mahremiyet ihlali anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:



“Soyunma kabinleri herkesin ayrı olmalı. Aynı yerde soyunma olmaz. Kaba avret dediğimiz ön ve arka uzuvların görünmesi haramdır. Böyle yerlerden uzak durmak gerekir. Spor salonları, soyunma kabinleri, neresi olursa olsun, insanlar birbirini görüyorsa orada haram işleniyor.”