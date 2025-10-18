Son Mühür - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle bilinen yazar Nuri Pakdil’i anan bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Pakdil’in eser ve söylemlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Pakdil’in Atatürk ifadesi tartışma yaratmıştı

Nuri Pakdil, özellikle Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı duruşuyla kamuoyunda tanınıyordu. Daha önce katıldığı bir ödül töreninde “Ne mutlu Müslümanım diyene” sloganını dile getiren Pakdil, Atatürk’e yönelik sorulara ise “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtını vermişti. Bu açıklama, yazarın görüşlerinin anlaşılması açısından dikkat çekmişti.

Kurtulmuş’tan Pakdil için mesaj

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakdil’in “Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin” sözlerini paylaşarak anma mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İslam ve kardeşlik bilincini merkeze alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil’i rahmet ve şükranla anıyorum.”