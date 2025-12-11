Habertürk TV eski sunucusu Nur Köşker, kanalın eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından sessizliğini bozdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ersoy'un "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "yer temini" suçlamalarıyla tutuklanması, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Köşker, Habertürk'ten ayrılış sürecine dair önemli detaylar paylaştı ve Ersoy hakkında taciz iddialarında bulundu.

Köşker, yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'u "Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık ve derin bir adam" olarak tanımladı. Habertürk'te çalıştığı dönemde Ersoy tarafından tacize ve mobbinge maruz kaldığını belirten ünlü spiker, o dönemde yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle kanaldan ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. Köşker'in iddiaları, Ersoy hakkındaki soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülürken, medya kulislerinde de yeni bir tartışma başlattı.

İstifa Süreci ve İddiaların Arka Planı

Nur Köşker'in Habertürk ekranlarından ani ayrılığı uzun süre merak konusu olmuştu. O dönemde "kendi isteğiyle ayrıldığı" yönünde açıklamalar yapılsa da, perde arkasında yaşanan gerginlikler gün yüzüne çıkmamıştı. Köşker son açıklamalarında, istifasının temelinde Ersoy'un yönetim tarzı ve kişisel tacizlerinin yattığını iddia etti.

Spiker, Ersoy'un kanal içindeki gücünü kullanarak çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu ve kendisinin de bu durumdan doğrudan etkilendiğini dile getirdi. Ersoy'un "dokunulmaz" olduğuna dair oluşan algının, mağdurların seslerini çıkarmasını engellediğini vurgulayan Köşker, yargı sürecinin başlamasıyla birlikte konuşma cesareti bulduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Ersoy'a yönelik soruşturmanın sadece adli değil, kurumsal yönetim ve iş etiği boyutunu da gündeme taşıdı.

Nur Köşker Kimdir?

Medya kariyerine üniversite eğitiminin ardından başlayan Nur Köşker, sektörde farklı kanallarda önemli görevler üstlendi. İlk olarak ATV Haber merkezinde muhabirlik ve spikerlik yaparak dikkatleri üzerine çekti. Buradaki başarılı performansının ardından kısa ömürlü olan ancak kadrosuyla ses getiren Olay TV'ye transfer oldu. Kanalın kapanmasının ardından bir süre 24 TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kariyerindeki önemli duraklardan biri olan Habertürk TV'de hafta sonu bültenleri ve tartışma programları sundu. Ancak burada yaşadığı sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldı. 2025 yılı itibarıyla mesleki yolculuğuna KRT TV'de devam eden Köşker, burada "Gündem Özel" ve "Hafta Sonu Ana Haber" gibi programların sunuculuğunu üstlendi. Deneyimli isim, habercilik refleksi ve ekran hakimiyeti ile tanınıyor.