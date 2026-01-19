Müzikal projelerinin yanı sıra çevre ve sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alan Tarkan, bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirdi. Peki, Tarkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? İşte Megastar'ın hayat hikayesi...

Tarkan kimdir? kaç yaşında ve nereli

17 Ekim 1972 tarihinde dünyaya gelen Tarkan, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşında. Terazi burcu olan sanatçı, yaşına rağmen sahnedeki enerjisini korumaya devam ediyor.

Tarkan Tevetoğlu, Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya geldi. Ancak ailesi aslen Rize'nin İkizdere ilçesinden. Babası Ali Tevetoğlu ve annesi Neşe Tevetoğlu'nun çocuğu olarak Almanya'da doğan sanatçı, 1986 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönerek Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşti.

Tarkan'ın boyu ve kilosu kaç?

Tarkan, 1.73 metre boyunda ve 74 kilo civarında. Mavi gözleri ve karizmatik duruşuyla tanınan sanatçı, Fenerbahçe taraftarı olarak da biliniyor.

Tarkan'ın müzik kariyeri nasıl başladı?

Tarkan'ın müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Karamürsel'de lise eğitimine başlayan sanatçı, Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Ailesi İstanbul'a taşındıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı.

Lise bitiminde üniversiteyi kazanamaması üzerine Almanya'ya gitmeyi planlarken, İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve ilk albüm anlaşmasını imzaladı. 1992 yılının sonunda "Yine Sensiz" albümünü çıkaran Tarkan, "Kıl Oldum" şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.

Dünya çapında başarı

1994'te yayımlanan "Aacayipsin" ve 1998'de çıkan "Ölürüm Sana" albümleriyle ticari başarısını katladı. Özellikle Sezen Aksu imzalı "Şımarık" şarkısı birçok ülkenin listelerine girerek Tarkan'ı dünya çapında tanınan bir yıldız haline getirdi. 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzalayan sanatçı, 2006'da "Come Closer" adlı ilk İngilizce albümünü çıkardı.

Ödülleri

Tarkan, kariyeri boyunca 14 Kral Müzik Ödülü, 6 Altın Kelebek Ödülü ve 1 Dünya Müzik Ödülü kazandı. Washington Post gazetesi, Tarkan'ın Türkiye üzerindeki etkisini 1957'de Elvis Presley'nin Amerika üzerindeki etkisine benzetirken, Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün onu "gördüğü en iyi sahne performansçılarından biri" olarak nitelendirdi.

Özel hayatı

Tarkan, 2016 yılında Pınar Dilek ile evlendi. Çiftin 2018 yılında "Liya" adında bir kızları dünyaya geldi. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden sanatçı, ailesiyle birlikte zaman zaman Almanya'da yaşıyor.