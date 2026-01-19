Ünlüler dünyasının ışıltılı hayatının ardındaki karanlık ağ gün yüzüne çıkarken, Kılavuz'un verdiği ifadeler soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki, Nilay Didem Kılavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

Nilay Didem Kılavuz kimdir?

Kamuoyuna yansıyan bilgiler incelendiğinde, Nilay Didem Kılavuz'un mesleki kariyeri ve özel hayatı hakkında doğrulanmış detaylı bilgi bulunmuyor. Kılavuz'un adı, yürütülen uyuşturucu ve VIP fuhuş soruşturması kapsamında gündeme geldi.

Savcılığa verdiği ifadelerde Kılavuz, 2008-2016 yılları arasında İstanbul Etiler'de "Vitrin" isimli gece kulübünü işlettiğini belirtti. Bu süreçte tanıştığı kişiler ve mekanlar aracılığıyla fuhuş ağıyla bağlantı kurduğu ifade edildi. Tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan Kılavuz, soruşturmaya önemli bilgiler aktardı.

Nilay Didem Kılavuz kaç yaşında ve nereli?

Medya ve resmi kaynaklarda Nilay Didem Kılavuz'un doğum tarihi, yaşı veya memleketi hakkında doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

İfadesinde neler söyledi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadelerde Nilay Didem Kılavuz, kızları zengin iş adamlarına pazarlayarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağladığını ve maddi menfaat temin ettiğini dile getirdi. Kılavuz, özellikle tutuklanan kişilerle ilgili şu bilgileri aktardı:

Özge Bitmez'in çevresindeki kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını, Maslak'taki ünlü bir mekanın işletmecisi Arda Veysel Avcı hakkında detaylı bilgiler verdiğini belirtti. Ayrıca A.B., Merve Uslu, Saniye Deniz, Suat Yıldız, Nevin Şimşek ve Sevgi Taşdan gibi isimlerin VIP fuhuş ağına dahil olduğunu ifade etti.

Kılavuz'un ifadesi, İstanbul'dan Dubai'ye uzanan lüks fuhuş trafiğinin ayrıntılarını ve birçok ismin dosyaya dahil edilmesini ortaya koydu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin sayısı artarken, etkin pişmanlıktan yararlanan Kılavuz'un verdiği bilgilerin soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.