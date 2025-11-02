Son Mühür - Ay’ın Dünya’ya en fazla yaklaştığı an olarak bilinen Süper Ay olayı, bu yılın en parlak ve en büyük görünümüne çarşamba günü ulaşacak.

Çarşamba günü yaşanacak gökyüzü olayı, yılın en parlak ve en büyük Süper Ay’ı olarak kayıtlara geçecek. Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en fazla yaklaştığı anda dolunay evresinde olması ya da bu konuma yüzde 90 oranında yaklaşması durumunda ortaya çıkıyor. Bu durumda Ay, normal dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30’a kadar daha parlak görünebiliyor.