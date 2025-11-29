Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün sosyal medyadan karşılıklı göndermeli paylaşımları gündem oldu. Geçtiğimiz gün Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu'ya dair açıklamalarda bulundu.

"Bolu'yu çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor"

Başkan Özlü, Bolu'nun doğasını beğendiğini ifade ederek, "Tanju bey kaostan beslenen bir politika izliyor. Bizim tarzlarımız farklı. Bolu'ya gizlice gidiyorum. Kendi arabamla, Bolu'yu çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor. Bolu ve Düzce'nin birlikte çalışmasından yanayım" dedi. Bu röportajın ardından iki şehrin belediye başkanları arasında sosyal medya üzerinden atışma başladı.

Tanju Özcan: Seni gidi kurnaz Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü

Bu açıklamaların üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Faruk Özlü'nün yapay zeka ile Bolu'ya gelişinin canlandırıldığı bir video yayımladı. Seni gidi kurnaz Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, demek gizli gizli Bolu'ya geliyorsun Sobelenmişsin ama" cümlelerini kullanarak videoyu yayımladı.

"Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız"

Katıldığı bir televizyon programı çıkışında Özcan tarafından yapay zekayla hazırlatılan video hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "O röportajda da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız yerel bir haber sitesinden çalıntı haber.

Ama benim ona tavsiyem, Akçakoca'ya gelsin, biraz kumda oynasın" diye konuştu. Ayrıca başka bir video ile de yanıt veren Faruk Özlü, yapay zeka ile Tanju Özcan'ın heykel açılışı yaptığı videoyu ekleyerek, Düzce Belediyesi'nin çalışmalarını paylaştı.