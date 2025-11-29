Son Mühür- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, 1. İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı dolayısıyla İznik’te düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul’a döndü. Papa, ziyaret programı kapsamında cumartesi sabahı Sultanahmet Camisi’ni gezdi; ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde Hristiyan cemaat temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP’den Papa’nın ziyaretine sert eleştiri

Papa’nın Türkiye temasları kamuoyunda geniş yankı bulurken, Milliyetçi Hareket Partisi’nden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Papa’nın ziyaretini eleştirerek, programın “Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içerdiğini” savundu. Yalçın, “Ziyaretin, tarihî ve dinî ayrışmaları tetikleyecek şekilde bir gösteriye dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, özellikle İznik’te gerçekleştirilen ayine dikkat çekerek, “325 yılında yapılan Konsil Toplantısı’nın yeniden canlandırılması suretiyle düzenlenen bu görkemli ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’den ‘Kuruluş Orhan’ dizisi yapımcısına telefon

Semih Yalçın açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ATV ekranlarında yayımlanan “Kuruluş Orhan” dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yalçın, Bahçeli’nin diziyi “Türk tarihi ve Anadolu’nun geçmişi açısından önemli, öğretici bir yapım” olarak değerlendirdiğini belirtti. Açıklamaya göre Bahçeli, dizinin toplum tarafından ilgiyle takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yalçın, açıklamasının sonunda Papa’nın ziyaretinin içeriğine ve İznik’teki ayine dair eleştirilerini tekrar vurgulayarak, Bahçeli’nin diziye ilişkin değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı ve “Saygıyla duyurulur” notuna yer verdi.