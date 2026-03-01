Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında yürütülen “icbar suretiyle irtikap” soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Zincir ve yerel market yetkililerinin savcılığa verdiği ifadelerde, belediye tarafından reklam karşılığı ödeme talep edildiği ve bu talebi kabul etmeyen işletmelere denetim uygulandığı iddia edildi.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

13 kişi hakkında soruşturma

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve bazı bürokratlar gözaltına alındı.

Soruşturmanın, zincir market yetkililerinin şikâyeti üzerine başlatıldığı bildirildi.

“Reklam vermeyen 44 mağaza mühürlendi” iddiası

İfade veren market temsilcilerinden biri, belediye tarafından düzenlenen toplantıya davet edildiklerini ve belediyeye bağlı bir şirket aracılığıyla reklam talebinde bulunulduğunu öne sürdü.

Reklam teklifini kabul etmediklerini belirten yetkili, ardından zabıta denetimlerinin başladığını ve çeşitli gerekçelerle 44 mağazanın beşer gün süreyle mühürlendiğini iddia etti.

“100 bin TL artı KDV’ye anlaştık”

Kentte faaliyet gösteren yerel bir zincir marketin sahibi ise reklam sözleşmesini kabul ettiklerini ve 100 bin TL artı KDV karşılığında anlaşma sağladıklarını söyledi.

Sözleşmenin ardından denetim yapıldığını ancak herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti.

“Vakıf için aylık ödeme talep edildi”

Başka bir yerel market yöneticisi ise kurulacağı belirtilen bir vakıf için reklam adı altında aylık ödeme talep edildiğini öne sürdü.

İddialara göre, market başına aylık 25 bin TL, ulusal zincirlere ise 15 bin TL teklif edildi. Talebin kabul edilmemesi halinde denetimlerin sıklaştırıldığı savunuldu.

“Denetimler ve para cezaları arttı”

Bazı market temsilcileri, toplantıdan kısa süre sonra şubelere yönelik denetimlerin yoğunlaştığını ve para cezaları uygulandığını ifade etti. Ayrıca sevkiyat kamyonlarının yük indirmesinin zorlaştırıldığı ve müşteri park alanlarına müdahalede bulunulduğu iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin jandarmadaki işlemleri sürerken, dosyada yer alan iddiaların yargı sürecinde netlik kazanacağı belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ve hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.