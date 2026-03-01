Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kuveyt’e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Emir El Sabah’a geçmiş olsun temennilerini iletti.

Görüşmede bölgedeki son durum değerlendirilirken, gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiği vurgulandı.

“Diplomasi en akılcı yol”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların çözümünde diplomasi ve müzakere yöntemlerinin öncelikli olması gerektiğini ifade etti. Çatışma ortamının hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’nin, barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduğu belirtildi.

Türkiye’den barış vurgusu

Açıklamada, Türkiye’nin bölgede kalıcı bir barış ortamının süratle tesis edilmesi için çabalarını sürdüreceği kaydedildi.

Ankara ile Kuveyt arasındaki temasların, mevcut gelişmeler doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.