Trendyol Süper Lig’de 17 haftanın tamamlanmasıyla sezonun ilk yarısı sona ererken, takımların yaş ortalamaları da netleşti.

Ligin ilk yarısında 25,2 yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip ekip Göztepe oldu. İzmir temsilcisi, genç ve potansiyelli oyunculara dayalı kadro yapılanmasıyla dikkat çekti.

Sport Republic sonrası transfer anlayışı değişti

Kulübün futbol operasyonlarının Sport Republic tarafından devralınmasının ardından Göztepe’de transfer politikasında köklü bir dönüşüm yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, kısa vadeli sonuçlardan ziyade geleceğe yatırım yaklaşımını benimseyerek yerli ve yabancı genç futbolculara yöneldi.

Son iki sezonda birçok genç ismi vitrine çıkaran Göztepe, bu sezon da yaş ortalamasıyla ligin zirvesine yerleşti.

İlk yarıyı üst sıralarda tamamladı

Gençleşen kadrosuna rağmen istikrarlı bir grafik çizen Göztepe, ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayarak hedeflerinden kopmadı.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda yapılan hamleler, takım dengesini korurken rekabet gücünü de artırdı.

Deneyim ile potansiyel aynı kadroda

Transfer stratejisinde yalnızca genç ya da yalnızca tecrübeli oyunculara yönelmeyen İzmir ekibi, deneyim–gençlik dengesini gözetti.

Savunma hattı, 32 yaşındaki Godoi ile güçlendirildi.

Hücum hattına 19 yaşındaki forvet Sabra dahil edildi.

Kanat bek pozisyonu, 2002 doğumlu Arda Okan Kurtulan ile takviye edildi.

Hücuma yönelik orta saha rotasyonuna ise 30 yaşındaki Efkan Bekiroğlu eklendi.

Genç kadro, sürdürülebilir başarı hedefi

Göztepe’nin ortaya koyduğu bu profil, yalnızca mevcut sezonu değil uzun vadeli başarıyı da hedefleyen bir yapılanmaya işaret ediyor.

Yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmayı başaran sarı-kırmızılılar, performansıyla da bu tercihin karşılığını sahada almaya başladı.