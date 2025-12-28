Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, sürdürülebilir çevre politikaları ve "daha yeşil bir kent" vizyonu doğrultusunda son bir yıl içerisinde park ve bahçelerde devrim niteliğinde bir yenileme sürecine imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda, ilçenin dört bir yanındaki dinlenme ve oyun alanları modern standartlara kavuşturuldu. Toplamda 23 parkın baştan aşağı revize edildiği bu süreçte, Karşıyaka’nın doğasına yaklaşık 3 bin metrekarelik yepyeni yeşil alan eklenerek kentsel yaşam kalitesi yukarı taşındı.

Karşıyaka’nın doğasına taze kan: 23 park yenilendi

Belediye ekipleri, kentin nefes koridorlarını güçlendirmek amacıyla rutin bakım hizmetlerinin çok ötesine geçen bir performans sergiledi. Son 12 aylık periyotta 23 parkta kapsamlı bir modernizasyon çalışması yürütülürken, miniklerin güvenle vakit geçirebileceği 5 yeni çocuk oyun alanı sıfırdan inşa edildi. İlçe envanterine dahil edilen 2 bin 849 metrekarelik yeni yeşil alan, Karşıyaka’nın betonlaşmaya karşı doğayı koruma kararlılığını bir kez daha tescilledi. Marangozhaneden tesisat birimlerine kadar belediyenin tüm öz kaynakları seferber edilerek, park mobilyalarından altyapı sistemlerine kadar her detay titizlikle elden geçirildi.

Kent estetiği ve güvenlikte entegre yönetim

Halkın kullanımına sunulan sosyal donatı alanlarının güvenliğini ön planda tutan Karşıyaka Belediyesi, 365 ayrı parkta oyun gruplarını, 66 parkta ise açık hava spor aletlerini revize ederek olası risklerin önüne geçti. İlçenin bitki dokusunu korumak adına görev yapan saha ekipleri, 575 parkta periyodik çim biçme ve 325 parkta form budaması gerçekleştirdi. Toprak takviyesi ve çim serimi gibi peyzaj uygulamalarıyla kentin görsel kimliği güçlendirilirken, risk teşkil eden 86 kurumuş ağaç kontrollü şekilde kaldırıldı; buna karşılık bin 291 ağaçta sağlıklaştırma budaması yapıldı. Ayrıca, 685 bin metrekarelik devasa bir alanda yabani ot temizliği yapılarak parkların estetik görünümü koruma altına alındı.

Üretim odaklı belediye: 15 bin çiçek Karşıyaka’da açtı

Sadece bakım ve onarımla yetinmeyen Karşıyaka Belediyesi, kendi seralarında gerçekleştirdiği üretim faaliyetleriyle de dikkat çekti. Sera ekiplerinin özverili çalışmalarıyla 6 bin 200 çalı türünden çelik alınarak üretim kapasitesi artırılırken, toplamda 15 bin yeni bitki ve çiçek toprakla buluşmak üzere yetiştirildi. Kent bostanları ve anaokullarında sürdürülen kompost üretim çalışmalarıyla geri dönüşüm kültürü desteklenirken, yıl boyunca düzenlenen 18 farklı üretici buluşmasıyla yerel kalkınma ve paylaşım ekonomisi canlandırıldı. Moloz toplama ekiplerinin kararlı mücadelesi ve çevreyi kirletenlere yönelik uygulanan mevzuat yaptırımları ise kentin temizlik standartlarını en üst seviyeye çıkardı.

Başkan Yıldız Ünsal: "Yaşanabilir bir Karşıyaka için var gücümüzle çalışıyoruz"

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, parkların sadece birer yeşil alan değil, toplumun her kesiminin buluştuğu en değerli ortak yaşam alanları olduğunu vurguladı. Tüm süreçlerin belediyenin kendi profesyonel ekipleriyle planlı ve sürdürülebilir bir modelle yönetildiğini belirten Başkan Ünsal, "Çocuklarımızın huzurla oyun oynadığı, büyüklerimizin ise nefes alabildiği alanları daha nitelikli hale getirmek temel önceliğimiz. Son bir yılda mevcut alanlarımızı modernize ederken ilçemize yeni nefes alanları kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha yaşanabilir ve yemyeşil bir Karşıyaka hedefimize ulaşana dek durmaksızın üretmeye ve yenilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.