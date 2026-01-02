ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara yönelik sert açıklamalarının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir karşılık geldi. Washington’un olası bir müdahale sinyali vermesi Ortadoğu’da tansiyonu yükseltirken, İran tarafı ABD’nin adım atması halinde bunun tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Trump: “Silahlarımız hazır, harekete geçeriz”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolarla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, İran yönetiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanması halinde ABD’nin müdahale edebileceğini belirterek, “Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız” sözleriyle Washington’un süreci yakından izlediğini vurguladı.

Tahran’dan sert tepki: “Bu iç meselemizdir”

Trump’ın açıklamalarının ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve aynı zamanda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı olan Ali Laricani, sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Laricani, ABD’nin İran’ın iç işlerine müdahil olmasının bölgesel istikrara ağır zarar vereceğini söyledi.

Laricani açıklamasında, İran’da protesto hakkını kullanan esnaf ile kamu düzenini bozan kişi ve grupların ayrı değerlendirildiğini belirterek, “ABD’nin bu sürece müdahalesi tüm bölgeyi kaosa sürükler ve Washington’un çıkarlarını doğrudan zedeler” ifadelerine yer verdi.

“ABD halkı bu riskin sorumlusunu bilmeli”

Laricani, Trump’ın söylemlerinin arka planda yaşananları açıkça ortaya koyduğunu savunarak, ABD kamuoyuna da seslendi. Açıklamasında, “ABD halkı bu tehlikeli maceranın başlatıcısının Trump olduğunu bilmeli ve kendi askerlerinin güvenliğini düşünmelidir” ifadeleriyle Washington’a dolaylı bir uyarı gönderdi.

Protestolarda can kaybı artıyor

İran’da 28 Aralık’ta başlayan ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen protesto gösterileri sürerken, Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde yaşanan olaylarda 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4’e yükseldi. Çatışmalar sırasında 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gösterilerde, bazı grupların polis merkezine girmeye çalıştığı, güvenlik güçlerine taş atıldığı ve bazı polis araçlarının ateşe verildiği aktarıldı.

Melerd’de 30 kişi gözaltına alındı

Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protestolarda ise kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, vatandaşların yasal protesto hakkını aşan eylemler gerçekleştirdiğini ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

Gözler ABD-İran hattında

Karşılıklı sert açıklamaların ardından, ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden küresel gündemin üst sıralarına taşındı. Diplomatik çevreler, olası bir müdahale ihtimalinin bölgedeki dengeleri ciddi biçimde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.