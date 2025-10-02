Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde laboratuvarda meydana gelen patlamada bir öğrenci yaşamını yitirdi, dört öğrenci yaralandı. Olayın hidrojen kapsülünün patlaması sonucu gerçekleştiği açıklandı.

Hidrojen kapsülü patladı

Patlama, üniversitenin Emirabad bölgesinde bulunan Malzeme ve Metalurji Bölümü laboratuvarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, laboratuvarda bulunan bir hidrojen kapsülünün patlaması faciaya yol açtı.

İtfaiyeden ilk açıklama

Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Saat 14.10’da Kuzey Karger Caddesi’ndeki bir eğitim merkezinde patlama meydana geldiği ihbar edildi. Olay yerine ekipler hızla sevk edildi. Eğitim amaçlı kullanılan iki katlı binanın alt katında bulunan laboratuvardaki hidrojen tüpünün patladığı anlaşıldı” dedi.

1 ölü, 4 yaralı

Yetkililer, patlamada bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, dört öğrencinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaralı öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Patlamanın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın neden ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatılırken, laboratuvardaki diğer ekipmanların da incelendiği bildirildi.