Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı uluslararası işbirliği ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi amacıyla 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, forumun 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde, “Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme” ana temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Forum, Dışişleri Bakanlığı’nın katkılarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

Küresel Su Sorunları İstanbul’da Masaya Yatırılacak

Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi olaylarla tüm dünyada etkisini artırdığına dikkat çekerek, bu sorunların çözümü için uluslararası düzeyde ortak kararlılık gerektiğini vurguladı.

“Türkiye, küresel sorunların çözümüne sunduğu katkılarla uluslararası alanda söz sahibi bir ülke konumundadır” diyen Yumaklı, forumun bu anlayışla hayata geçirileceğini kaydetti.

Forumda, yerli ve yabancı bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanların bir araya gelerek küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunacağını, su yönetiminde işbirliğini güçlendirecek yeni yaklaşımların tartışılacağını ifade etti.

“Su Dünyasını İstanbul’a Davet Ediyorum”

Yumaklı, İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun ilk düzenlendiği günden bu yana, Türkiye’nin su yönetimi vizyonunu dünyayla paylaşan ve ortaklıkları güçlendiren saygın bir platform haline geldiğini belirtti.

“5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun ülkemize ve dünyaya su yönetimi konusunda bilimsel gelişmeler ışığında önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Su dünyasını, küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak üzere İstanbul’da buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.