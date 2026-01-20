Survivor'daki performansıyla büyük beğeni kazanan Bayhan'ın geçmişte yaşadıkları da merak ediliyor. Adana'da 1998 yılında yaşanan trajik bir olay, Bayhan'ın hayatının seyrini tamamen değiştirdi. Amcasının oğluyla arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı ve genç Bayhan cezaevine girdi. İşte Survivor Bayhan'ın hapis hikayesi ve zorlu hayat öyküsü...

Bayhan neden hapse girdi?

Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana'da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürmek suçundan cezaevine girdi. O dönemde 18 yaşında olan Bayhan, aile içi bir tartışmanın ardından yaşanan kavgada kuzenini bıçakladı ve Mehmet Ali Gürhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Aralık 1998 tarihinde Bayhan hakkında karar verdi. Mahkeme, olayı "kastı aşan müessir fiil sonucu adam öldürme" kapsamında değerlendirdi.

Bayhan kaç yıl hapis cezası aldı?

Mahkeme sürecinde Bayhan'a önce 8 yıl hapis cezası verildi. Ancak tahrik unsuru göz önüne alınarak ceza 6 yıla indirildi. Duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak son olarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bayhan, infaz yasası kapsamında cezasını çekti ve yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Bayhan mahkemede ne dedi?

Bayhan Gürhan, mahkemede suçsuz olduğunu savundu. Savunmasında olayı şöyle anlattı:

"O gün amcamın oğluyla gezmeye gittik. Çarşıda bilardo oynadık ve sonra gıda alışverişi yapıp ninemin evine uğradık. Ancak ninem evde olmadığı için poşetleri komşuya bıraktık. Daha sonra bir arkadaşımın evine gittim. Dışarı çıktığımda Mehmet Ali sinirliydi ve ne olduğunu sordu, bana sopayla vurdu. Kendimi korumak için bıçak çektim; ancak Mehmet Ali bana tekme atınca bıçak ona saplandı."

Bu savunma, mahkemenin olayı tahrik altında gerçekleştiği yönünde değerlendirmesine neden oldu ve ceza indiriminin uygulanmasında etkili oldu.

Popstar'da cinayet geçmişi nasıl ortaya çıktı?

Bayhan, 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasına katıldı. Yarışmanın üçüncü haftasında Bayhan'ın cezaevi geçmişi medyaya yansıdı ve büyük tartışma yarattı.

Jüri üyesi Deniz Seki, dördüncü haftadan itibaren Bayhan'ı bu konuda eleştirmeye başladı. Beşinci hafta Bayhan birinci olunca, Seki bu kez izleyicileri eleştirdi. Seyircilerin yuhalanması üzerine Deniz Seki stüdyoyu terk etti ve yarışmadan ayrıldı. Yerine Zerrin Özer getirildi.

Tüm tartışmalara rağmen Bayhan, yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Bayhan kimdir?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 45 yaşında olan sanatçı, son derece zorlu bir çocukluk geçirdi.

Bayhan henüz 2 yaşındayken babası Sabahattin Gürhan, aileyi terk edip Almanya'ya gitti ve orada başka bir kadınla evlendi. Annesi Kezban Gürhan bu duruma dayanamadı ve 1984 yılında, Bayhan 4 yaşındayken tarım ilacı içerek intihar etti. Bayhan, annesinin intiharına tanık oldu.

Annesinin ölümünden sonra Bayhan ve ablası Hatice, babalarının yanına Almanya'ya gitti. Ancak burada da istikrarlı bir aile ortamı bulamadılar. Bayhan bir süre Almanya'da yetiştirme yurdunda kaldı ve ilk müzik eğitimini buradaki kilise korosunda aldı.

Ablasını da kaybetti

Bayhan 13 yaşındayken, 1993 yılında bir trajedi daha yaşadı. Ablası Hatice Özyaman, henüz 1 aylık evliyken Almanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesinden sonra en büyük desteği olan ablasını da kaybeden Bayhan, tamamen yalnız kaldı.

Babasını da trafik kazasında kaybetti

Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan, 27 Kasım 2024 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazası geçirdi. Motosikletiyle markete giderken yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Sabahattin Gürhan, hastanede hayatını kaybetti. 68 yaşındaki babanın cenazesi Adana'da defnedildi.

Bayhan'ın müzik kariyeri nasıl şekillendi?

Bayhan, cezaevinden çıktıktan sonra askerlik görevini tamamladı. 2003 yılında Popstar Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanındı. Kendine özgü yorumu ve duygusal performanslarıyla dikkat çekti.

Yarışma sonrası 2004 yılında "Hayal Edemiyorum" adlı ilk albümünü çıkardı. 2008 yılında ise "Kısa Veda" (bazı kaynaklarda "Vurdumduymaz") albümünü yayınladı.

2011 yılından itibaren İstanbul Ortaköy'de küçük bir çiğköfte dükkanı açan Bayhan, hem müzikle hem de bu işletmeyle geçimini sağladı. 2012 yılında "Kendimize Doğru" dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı.

Bayhan evli mi?

Bayhan Gürhan'ın evli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Çocuğu da olmayan sanatçı, özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor.

Survivor 2026'da Bayhan

Acun Ilıcalı, Bayhan Gürhan'ın Survivor 2026 All Star kadrosunda yer alacağını sosyal medyadan duyurdu. Yarışmadaki performansı ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bayhan, geçmişiyle barışık olduğunu ve yeni bir sayfa açmak istediğini belirtiyor.