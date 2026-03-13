Duş almak sağlıklı bir alışkanlık olarak görülse de, uzmanlara göre yanlış uygulamalar cilt için beklenmedik sorunlar doğurabiliyor. Dermatologlar, özellikle günlük duş sırasında yapılan bazı alışkanlıkların cildin koruyucu bariyerini zayıflattığını belirtiyor.

Uzmanlar, televizyon reklamlarında görülenin aksine onlarca kozmetik ürün kullanmanın gerekli olmadığını söylüyor. Hatta tam tersine sade ve basit bir bakım rutini cilt için çok daha faydalı olabiliyor.

Kozmetik ürün kalabalığından kaçınılması gerekiyor

Dermatolog Samantha Schneider, duş sırasında çok sayıda ürün kullanılmasının cildi yorduğunu ifade ediyor. Özellikle antibakteriyel ve yoğun parfümlü sabunların cildin doğal mikrobiyom dengesini bozabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre en doğru tercih, cildin bariyerini destekleyen nazik temizleyicilerden yana olmak.

Sıcak su cilt için düşündüğünüz kadar masum değil

Uzun ve sıcak duş birçok kişi için rahatlatıcı bir alışkanlık. Ancak uzmanlar aşırı sıcak suyun cildin doğal yağlarını ortadan kaldırabildiğini söylüyor. Bu durum zamanla kuruluğa ve hassasiyete yol açabiliyor.

Ayrıca sıcak suyun dolaşım sistemi üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor. Bu nedenle en sağlıklı seçeneğin ılık su olduğu ifade ediliyor.

Sünger ve banyo lifleri bakteriler için uygun ortam oluşturuyor

Banyo süngerleri ve lifler tam anlamıyla kurutulamadığı için bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Uzmanlar bu ürünlerin 3-4 haftada bir değiştirilmesini öneriyor.

Havluların ise düzenli olarak yıkanması gerektiği belirtiliyor. Mekanik peeling için Afrika örgülü bezlerin daha hijyenik bir alternatif olabildiği de dile getiriliyor.

Cildi sert şekilde ovmak zarara yol açabiliyor

Bazı kişiler cildi sertçe ovmanın daha iyi temizlik sağladığını düşünüyor. Ancak uzmanlar bunun büyük bir yanılgı olduğunu belirtiyor.

Sert hareketler ciltte küçük mikro yırtıklara neden olabiliyor. Bu da enfeksiyon riskini artırabiliyor. Uzmanlar temizlik sırasında nazik ve dairesel hareketlerin yeterli olacağını söylüyor.

Saç yıkama sırasında yapılan yanlışlar

Uzmanlara göre şampuanın doğrudan saç derisine uygulanması gerekiyor. Saç kremi ise yalnızca saç uçlarına sürülmeli.

Kremi saç derisine uygulamak saçın daha hızlı yağlanmasına neden olabiliyor. Ayrıca her saç tipinin her gün yıkanmaya ihtiyaç duymadığı da hatırlatılıyor. Bu sıklık kişisel ihtiyaca göre belirlenmeli.

Spor sonrası hemen duşa girmek önerilmiyor

Yoğun egzersizden hemen sonra duşa girmek vücut için ani bir değişim oluşturabiliyor. Uzmanlar bunun dolaşım sistemi üzerinde şok etkisi yaratabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle spor sonrasında en az 5-10 dakika beklenmesi tavsiye ediliyor. Böylece vücudun ısısı ve kalp atışları daha dengeli hale gelebiliyor.

Nemlendirici için üç dakika kuralı önemli

Uzmanlara göre duş sonrası cilt bakımı da oldukça önemli. Duştan çıktıktan sonra ilk üç dakika içinde nemlendirici kullanılması öneriliyor.

Bu süre içinde uygulanan krem cildin nemi daha iyi hapsetmesine yardımcı oluyor. Dermatologlar özellikle kuru ve hassas ciltler için kavanozda satılan yoğun kremleri öneriyor.

Ancak alkol ve ağır parfüm içeren ürünlerden uzak durulması gerektiği de özellikle hatırlatılıyor.