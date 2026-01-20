Serhan Onat ve stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu, Aralık 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Merve Küsmenoğlu kimdir?

Merve Küsmenoğlu, moda sektöründe stilist ve girişimci kimliğiyle tanınan başarılı bir iş kadını. İstanbul merkezli çalışmalarını sürdüren Küsmenoğlu, ünlü isimlerle gerçekleştirdiği stil danışmanlığı projeleriyle adından söz ettiriyor.

Kariyerindeki en önemli adımlardan birini "La Prenda PR" ajansını kurarak atan Küsmenoğlu, burada halkla ilişkiler, stil yönetimi ve marka danışmanlığı hizmetleri sunuyor. Moda etkinliklerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Küsmenoğlu, başarılı iş kadını profiliyle genç girişimcilere ilham veriyor.

Sosyal medyada da aktif olan Merve Küsmenoğlu, Instagram hesabı @mervekusmenoglu üzerinden 11 binden fazla takipçiye sahip. Hesabında stil ipuçları, çanta kombinleri ve seyahat içerikleri paylaşıyor.

Serhan Onat kimdir?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşında olan oyuncu, aslen Kocaelili. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Onat, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

Televizyon dünyasına "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisiyle adım atan Onat, ardından "Mayıs Kraliçesi" ve "Bodrum Masalı" dizileriyle seyircinin dikkatini çekti. Deniz ve doğa tutkunu olan Serhan Onat, aynı zamanda yelkenli tekne kaptanlığı yapıyor.

Nişan töreni nasıl gerçekleşti?

Serhan Onat, Nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Merve Küsmenoğlu ile Aralık 2025'te nişanlandı. Çift, yalnızca aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Nişan töreni, Serhan Onat'ın Survivor 2026 yarışması için Dominik'e gitmesinden hemen önce gerçekleşti. Çiftin düğün törenini Onat'ın yarışma sonrası Türkiye'ye dönüş takvimine göre planladığı belirtiliyor.

Survivor 2026'da nasıl bir performans sergiliyor?

Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alıyor. Yarışmaya hazırlık sürecinde spor salonunda antrenmanlarını yoğunlaştıran Onat, özellikle güç ve denge gerektiren hareketler üzerinde çalıştı.

Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda Onat'ın yanı sıra Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi isimler de yer alıyor.