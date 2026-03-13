İkinci el araç piyasasında hareketlilik sürerken, uzmanlar alıcıların gözünden kaçan bazı önemli detaylara dikkat çekti. Araç üzerindeki küçük uyumsuzlukların ve satıcının davranışlarının, aracın geçmişine dair ciddi ipuçları verdiği belirtildi.

Otomotiv uzmanları, özellikle son dönemde dolandırıcılık vakalarının arttığını ifade ederken, “kırmızı bayrak” olarak adlandırılan uyarı işaretlerinin çoğu zaman alıcılar tarafından fark edilmediğini söyledi.

Piyasa değerinin altındaki fiyatlar risk oluşturabiliyor

Uzmanlara göre en dikkat çekici işaretlerden biri aracın piyasa değerinin çok altında bir fiyatla satışa çıkarılması. İlk bakışta cazip görünen bu teklifler çoğu zaman ağır hasarlı, şasi işlemi görmüş ya da yasal sorunları bulunan araçların satışında kullanılan bir yöntem olabiliyor.

Bu nedenle alıcıların benzer model araçların piyasa ortalamasını araştırmadan karar vermemesi gerektiği ifade edildi. Aksi halde cazip görünen fiyatlar ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor.

Araç üzerindeki küçük detaylar önemli ipuçları veriyor

Uzmanlar, araçların dış görünüşüne bakarken bazı detayların özellikle kontrol edilmesini öneriyor. Kaput, kapı ve çamurluk gibi gövde parçaları arasındaki mesafelerin eşit olmaması büyük kazalara işaret edebiliyor.

Benzer şekilde kilometresi düşük olduğu belirtilen bir araçta direksiyon simidi, vites topuzu veya pedalların aşırı aşınmış olması kilometre düşürme ihtimalini akla getiriyor.

Motor bölümünde ise yağ kapağı altında görülen beyaz tortunun silindir kapak contası arızasına işaret edebileceği belirtiliyor. Egzozdan çıkan mavi dumanın ise motorun yağ yaktığını gösterebileceği kaydediliyor.

En çok sorun ödeme sırasında yaşanıyor

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise ödeme süreci. Özellikle aracı görmeden kapora gönderilmesi ya da herhangi bir ödeme yapılması ciddi risk oluşturuyor.

Aracın fiziksel olarak incelenmeden ve resmi bir ekspertiz raporu alınmadan ödeme yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca servis kayıtlarının eksik olması veya ruhsat bilgilerinin resmi sistemlerle uyuşmaması da şüpheli durumlar arasında sayılıyor.

Aceleci satış tavırları da uyarı işareti olabilir

Satış sürecindeki bazı davranışların da önemli ipuçları verdiği belirtiliyor. Satıcının sürekli acele ettirmesi ya da aracın farklı bir adreste, ıssız bir noktada gösterilmek istenmesi uzmanlara göre dikkate alınması gereken durumlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, araç alım satım işlemlerinin mümkün olduğunca kayıtlı adreslerde ve yasal prosedürlere uygun şekilde yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Küçük gibi görünen ayrıntılar bazen büyük bir sorunun habercisi olabiliyor. Bu yüzden alıcıların daha dikkatli davranması gerektigi özellikle vurgulanıyor.