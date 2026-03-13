Yapılan incelemeler sonucunda etin at eti olduğu kesinleşti ve çipten elde edilen bilgiler, etin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan safkan bir yarış atına ait olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu at, kariyerinde toplam 13 yarışa çıkan ve üç birincilik elde eden 4 yaşındaki İngiliz kısrağı Smart Latch. Yarış kariyeri boyunca toplamda 1 milyon 125 bin 680 TL ikramiye kazanan Smart Latch, ünlü jokey Müslüm Çelik tarafından binilmesiyle de tanınıyordu. Atın kariyerinde bir ikinciliği, bir üçüncülüğü ve iki dördüncülüğü de bulunuyor.

Smart Latch'in sahibi Suat Topçu kimdir?

TJK (Türkiye Jokey Kulübü) kayıtlarına göre Smart Latch'in sahibi Suat Topçu. Atın yetiştiriciliğini ise eşi Yasemin Topçu yapıyordu. Topçu çifti, Smart Latch'i birlikte yetiştirip yarış pistlerine hazırlamıştı. Suat Topçu, basına yaptığı açıklamada atın bir sakatlık geçirmesinin ardından bir kuruma sahiplendirildiğini belirtti. Haberlerin gündeme gelmesiyle büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden Topçu, sorumluların mutlaka hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Safkan yarış atının aşevinde kavurma olması nasıl mümkün oldu?

Olayın ortaya çıkışı büyük soru işaretleri doğurdu. Sakatlanarak yarış kariyeri sona eren Smart Latch'in sahiplendirilmesinin ardından nasıl bir yolculuk izlediği ve sonunda nasıl kasaba tezgahına ulaştığı henüz netleşmedi. Suat Topçu, tüm hukuki sürecin işletileceğini ve suçluların cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, at yarışı camiasından da sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hayvan hakları savunucuları, yarış kariyeri biten atların akıbetinin sıkı şekilde denetlenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye'de her yıl çok sayıda safkan at, sakatlanma ya da performans düşüklüğü nedeniyle yarış pistlerinden ayrılıyor. Bu atların bir kısmı çiftliklere yerleştirilip bakımları sürdürülürken, bir kısmının izinin kaybolması uzun süredir tartışma konusu. Smart Latch vakası, bu denetimsiz sürecin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. TJK'nın sahiplendirme sonrası atların takibine yönelik yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.