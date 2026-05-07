Patlıcan, Türk mutfağında en sık kullanılan sebzeler arasında yer alıyor. Közlemeden kızartmaya kadar pek çok tarifte başrolde olan bu sebze, bazen içindeki hafif acı tat nedeniyle istenen sonucu vermeyebiliyor. Bu yüzden çoğu kişi çözümü yıllardır tuzlu suda arıyor. Ancak son dönemde mutfakta konuşulan farklı bir yöntem, klasik alışkanlıkları biraz sarsmış durumda. Özellikle süt kullanımı, patlıcanın daha kısa sürede hazırlanmasına yardımcı olan pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Süt yöntemi neden dikkat çekiyor?

Patlıcan doğrandıktan sonra üzerine bir miktar süt eklenmesi ya da kısa süre sütlü karışımda bekletilmesi, sebzenin içindeki keskin tadın daha hızlı yumuşamasına yol açıyor. Üstelik bu işlem uzun bekleme süresi de gerektirmiyor. Bu yöntem, kızartma sırasında fazla yağ çekmesini azaltmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Uygulaması oldukça basit

Patlıcanları tarifinize göre doğradıktan sonra geniş bir kaba almak yeterli oluyor. Üzerine az miktarda süt gezdirin kısa süre bekletin. Ardından kurulama işlemi yapın. Böylece hem pişirme aşamasında daha dengeli bir yapı oluşacak hem de dış yüzey daha iyi sonuç verecek.

Bazı mutfak meraklılarına göre bu yöntem, patlıcanın daha da canlı görünmesini sağlıyor.

Tuzlu su tamamen geride mi kalıyor?

Aslında tuzlu su yöntemi hala yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak süt, daha hızlı bir alternatif arayanlar için öne çıkmış durumda. Evde süt bulunmadığında kuru tuzlama gibi klasik çözümler yine değerlendirilebiliyor.