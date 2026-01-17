Suriye’de ordu güçleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekât kapsamında Rakka’nın güney kırsalında önemli ilerleme kaydetti. Al Rasafa bölgesi ile çevresindeki 7 yerleşimin denetim altına alındığı duyurulurken, Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG ve SDG bünyesindeki unsurlara bir kez daha silah bırakma çağrısında bulundu.

“Bu yapılardan ayrılın” çağrısı

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Deir Hafer, Meskene ve Dibsi Afnan hattında yürütülen operasyonların başarıyla sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, SDG saflarında yer alan Suriyeli, Kürt ve Arap unsurlara seslenilerek, “Canınızı ve geleceğinizi korumak için bu örgütlerden ayrılın. En yakın ordu kontrol noktasına teslim olun ya da ilan edilen iletişim hatlarını kullanın” ifadelerine yer verildi.

Dibsi Afnan’da İHA saldırısı: 2 asker hayatını kaybetti

Suriye Ordusu Operasyon Odası’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dibsi Afnan’daki çatışmalar sırasında terörist unsurlar tarafından güvenlik güçlerine yönelik kamikaze insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki Suriye askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Aynı açıklamada, Rakka’nın batısında stratejik öneme sahip bir köprü yakınında PKK’ya bağlı grupların sabotaj hazırlığında olduğunun tespit edildiği ve müdahale edilerek etkisiz hale getirildikleri aktarıldı.

Tabka yönünde ilerleyiş sürüyor

Ordudan yapılan ayrı bir açıklamada, Al Rasafa bölgesiyle birlikte tarihi bir kalenin de kontrol altına alındığı, çevredeki 7 köyde güvenliğin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, birliklerin PKK unsurlarının saldırılar için kullandığı Tabka Hava Üssü istikametine ilerlediği, Tabka kenti yakınındaki Safyan petrol sahası ve çevresinde de denetimin orduya geçtiği teyit edildi.

Operasyon Odası açıklamasında ayrıca, SDG yönetimine daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yapılarak, “Silahlı unsurların Fırat’ın doğusuna çekilmesi, Tabka kentinin tüm silahlı yapılardan arındırılması ve sivil idarenin görevini yapmasının önünün açılması gerekmektedir. Bölgedeki istikrar çabalarının engellenmesine son verilmeli, mutabakatlara bağlı kalınmalıdır” denildi.

Fırat’ın batısında askeri hareketlilik

Suriye ordusu, bir gün önce Deir Hafer hattında PKK/YPG ve SDG’ye yönelik operasyon başlatmıştı. Operasyonun ardından SDG elebaşı Mazlum Abdi, güçlerinin Halep’in doğusundaki temas hatlarından çekilerek Fırat’ın doğusuna konuşlanacağını açıklamıştı. Sabah saatlerinde ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu, Deir Hafer ve Meskene’de kontrolü ele geçirdi.

Kapalı askeri bölge ilanı

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında SDG kontrolündeki bölgeleri “kapalı askeri bölge” ilan etmiş ve tüm silahlı gruplara Fırat’ın doğusuna çekilme çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Deir Hafer ve Meskene de ilan edilen bölgeler arasında yer aldı. Ordu, geçtiğimiz hafta Halep’te düzenlediği operasyonlarda ise Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde kontrolü sağlayarak SDG unsurlarını bölgeden çıkarmıştı.