Son Mühür- Dünya basketbolunun en önemli vitrini olan NBA'de beş maç oynandı. Geçtiğimiz sezon finalde İndiana Pacers'i alt ederek şampiyonluğa ulaşan Oklahoma City Thunder bu sezon parkeye çıktığı altıncı maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Yenilgisiz yoluna devam eden Oklahoma'nın 127-108 kazandığı karşılaşmada Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim olurken Isaiah Joe ve Ajay Mitchell, 20'şer sayıyla oynadı.



Butler ve Curry yetmedi...



Jimmy Butler'ın, 23 sayı ve 11 ribaunt, Stephen Curry'nin 27 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadığı karşılaşmayı ev sahibi Milwaukee Bucks 120-110 kazanmayı başardı.

Bucks'ta Ryan Rollins 36 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 32 sayı, 3 rbaund ve 8 asistle tamamladı.

Bu sezona MVP adayı olduğunu göstererek başlayan Victor Wembanyama'nın 27 sayı, 18 ribaund ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada San Antonio Spurs konuk ettiği Miami Heats karşısında sahadan 107-101'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.



NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

San Antonio Spurs-Miami Heat:107-101

Phoenix Suns- Memphies Grizzlies: 113-114