Süper Lig’de teknik direktör değişimleri 2025 yılında da hızını korudu. Sezon boyunca 17 kulüp, geçici görevdekiler hariç olmak üzere 31 teknik direktörle yollarını ayırdı. Ayrılıkların 23’ünün yerli, 8’inin ise yabancı teknik adam olması öne çıktı.

2025-26 sezonunun ilk yarısında 16 teknik direktörle yolların ayrılması, son iki sezondaki değişim sayısına ulaşıldığını gösterdi. Ayrılıkların yüzde 51’inin ligin ilk devresinde yaşanması, Süper Lig’deki istikrarsızlığın ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hangi kulüpler ilk sırada yer aldı?

Teknik direktör değişiminde Gaziantep FK, Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük öne çıkan kulüpler oldu. Bu dört ekip, ikişer teknik direktörle yollarını ayırarak değişim listesinin başında yer aldı. Görev süreleri incelendiğinde ise Gençlerbirliği’nde yalnızca 37 gün görev yapan Volkan Demirel, en kısa süre görevde kalan teknik adam olarak kayıtlara geçti.

1 yılı aşan sadece 3 hoca kaldı