Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanan kritik müsabakaların ardından disiplin raporlarını karara bağladı. 30 Aralık 2025 tarihli toplantıda alınan kararların merkezinde, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki olaylar yer aldı. Kurul, müsabaka esnasında tribünlerde ve sahada yaşanan ihlalleri mercek altına alarak, her iki dev kulübe ve çeşitli sporculara yönelik yaptırımları resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Derbi sonrası Beşiktaş’a saha olayları faturası

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında, 23 Aralık 2025 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbinin disiplin faturası siyah-beyazlı ekip için oldukça kabarık oldu. PFDK tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle kulübe, disiplin talimatının ilgili maddeleri uyarınca neticeten 220 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca siyah-beyazlı camia, aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon kupa kategorisinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle de ihtar cezası ile karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe’ye ihtar ve diğer Kulüplerdeki disiplin süreçleri

Aynı derbi müsabakasında ev sahibi statüsünde bulunan Fenerbahçe de disiplin kurulunun radarına takıldı. Sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemleri, sezonun ilk ihlali olması sebebiyle talimatlar uyarınca ihtar cezası ile sonuçlandırıldı. Kurulun gündemi sadece derbiyle sınırlı kalmadı; Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada, hakeme yönelik sportmenlik dışı davranış sergileyen Antalyaspor antrenörü Alaattin Gülerce’ye de yaptırım uygulandı. Gülerce, 1 resmi müsabakada kulübeye giriş yasağının yanı sıra 80 bin TL tutarında para cezasına çarptırıldı.

Sahalardan men ve ciddi faul yaptırımları

Ziraat Türkiye Kupası’nın bir diğer müsabakası olan Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşılaşmasında ise futbolun sertliği disiplin sınırlarını aştı. Ankara Keçiörengücü forması giyen Ali Akman, rakip takım sporcusuna yönelik gerçekleştirdiği "ciddi faul" eylemi nedeniyle PFDK tarafından sert bir cezaya maruz kaldı. Genç futbolcuya, disiplin talimatının 43. maddesi gereğince 3 resmi müsabakadan men cezası verildi.