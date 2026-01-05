Son Mühür- Sporting Lizbon'la harika bir sezon geçirirken Manchester United'den gelen teklifi kabul eden Ruben Amorim 14 ay sonra hayal kırıklığı dolu bir performansın ardından kulübe veda etmek zorunda kaldı.

Genç teknik direktörün 2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi devam ediyordu.

United kulübünden yapılan açıklamada Amorim'in "görevinden ayrıldığını" belirtilip, "Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekte kendisine başarılar diler" denildi.

Onların görüşü etkiliyor...



Amorim, Leeds maçından sonra yaptığı açıklamada, kulüp içinde yorumcuların görüşlerinin kendi görüşlerinden daha fazla etkili olmaya başladığını belirterek, "Eğer insanlar Gary Neville'ları ve her şeye yönelik eleştirileri kaldıramıyorsa, kulübü değiştirmemiz gerekiyor" demişti.



Geçtiğimiz sezon Premier Lig tarihinin en kötü derecesini elde eden United ligi 42 puanla 15.sırada bitirmişti.

Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha'nın transferleri de dahil olmak üzere geçen yaz yapılan 165 milyon sterlinlik net harcamaya rağmen gelmeyen başarı sonrası Amorim'e tanınan krediye son nokta konuldu.

Amorim, 1-1 biten Leeds maçından sonra hayal kırıklığını açıkça dile getirmişti; ayrıca en fazla 18 ay sonra sözleşmesi sona erene kadar kalacağını söylemişti.