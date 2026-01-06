Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında futbol gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United ile yolları ayrılan Ruben Amorim hakkında gelen soruları da yanıtladı.

Amorim ayrılığı soruldu

Basın mensuplarının, “Manchester United’ın Ruben Amorim ile yollarını ayırması Portekizli teknik direktörler üzerinde baskı yaratıyor mu?” sorusuna yanıt veren Mourinho, bu yöndeki yorumlara katılmadığını belirtti.

Mourinho, Portekizli teknik adamlara yönelik özel bir baskı algısı oluştuğunu düşünmediğini ifade etti.

“Herkes kendi sürecini değerlendirir”

Tecrübeli teknik adam, Manchester United kariyerine de değinerek, her antrenörün yaşadığı sürecin kendine özgü olduğunu vurguladı. Bir kulüpten ayrıldığında geçmişi geride bırakmayı tercih ettiğini söyleyen Mourinho, başarılarının ve yaşadıklarının zaten ortada olduğunu dile getirdi.

“Ruben yaşadıklarını en iyi kendisi analiz eder”

Mourinho, Ruben Amorim’in yaşadığı sürecin en doğru değerlendirmesini yine Amorim’in yapabileceğini belirterek, genç teknik adamın bu süreci kendi içinde analiz edeceğine inandığını söyledi. Amorim’in ilerleyen dönemde kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı konusunda ise yorumda bulunmadı.

Manchester United cephesinde ayrılık kararı

Manchester United, son dönemde alınan istikrarsız sonuçların ardından geçen sezon göreve getirilen Ruben Amorim ile yollarını ayırma kararı almıştı. Kulüp, ayrılığı resmi olarak hafta başında duyurmuştu.